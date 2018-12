Udinese, per gennaio si pensa al ritorno di Ali Adnan dall'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I piccoli problemi fisici di Giuseppe Pezzella e quelli ben più gravi di Samir stanno spingendo l'Udinese a muoversi per trovare un rinforzo sulla fascia sinistra nel mercato di gennaio. E uno dei nomi, secondo quanto riportato da TuttoUdinese, è quello di Ali Adnan. L'iracheno, passato in estate all'Atalanta, non sta trovando spazio con Gasperini e l'obbligo di riscatto per la società orobica non è ancora scattato. Per questo l'Udinese ci sta pensando, col giocatore che anche nel recente confronto fra le due squadre ha mostrato grande affetto verso i tifosi friulani.