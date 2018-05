Udinese, per il centrocampo piace Rohden del Crotone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante il Crotone sia fresco di retrocessione in Serie B, tanti dei giocatori del club pitagorico hanno richieste e pretendenti. Tra questi, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola, c'è anche lo svedese Marcus Rohden. C'è l'Udinese e la sensazione è che, davanti a una buona offerta, il calciatore possa lasciare Crotone per il Friuli.