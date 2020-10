Udinese, Pereyra: "Prendiamo gol evitabili. Stiamo perdendo le partite per demeriti nostri"

Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, parla così alla tv ufficiale del club friulano dopo la sconfitta per 3-2 in casa della Fiorentina: “Penso che abbiamo fatto una buona partita, loro le volte che sono arrivati nella nostra area hanno segnato, senza fare altro. Noi abbiamo cercato di segnare, abbiamo trovato il gol ma non è abbastanza, dobbiamo crescere ancora".

Con quale modulo si sente meglio?

"Sono cose che si cambiano in corso d’opera, uno cerca di fare sempre il bene per la squadra, se c’è un cambio tattico è perché il mister pensa che serva. Oggi abbiamo preso dei gol che abbiamo pagato caro, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".

Come vede il futuro per le prossime partite?

"Prendiamo gol evitabili e questa è una cosa che dobbiamo migliorare velocemente, perché perdiamo partite per demeriti nostri, poi anche oggi abbiamo dimostrato che sappiamo creare azioni e segnare, la strada e l’atteggiamento sono giusti, in settimana sicuramente parleremo dei difetti emersi”.