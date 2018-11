Udinese, Pozzo non vuole vendere Scuffet a gennaio. Prestito possibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano 'Il Messaggero Veneto' oggi in edicola fa il punto sul futuro del portiere dell'Udinese Simone Scuffet. Gino Pozzo non ha alcuna intenzione di cedere il portiere classe '96, al massimo potrebbe mandarlo in prestito, ma in una squadra di livello in grado di garantirgli spazio.