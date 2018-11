Udinese, Pradè: "Da Nicola a Carrera, usciti tanti nomi. No a Guidolin"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Udinews Tv, il ds dei friulani Daniele Pradè ha ammesso i contatti con diversi allenatori per il possibile dopo-Velazquez, escludendo categoricamente però il ritorno di Guidolin: "Sono usciti tanti nomi, da Nicola a Carrera, ma noi siamo ancora in fase di valutazione. In questo momento i contatti sono leciti: parlare e ascoltare. Non posso farmi trovare impreparato, una società che si rispetti è obbligata ad analizzare la situazione e confrontarsi anche con altre figure".

Sul possibile ritorno di Guidolin: "Non è nella mia testa. Lo stimo tanto, è un allenatore di grandissimo livello, però non è quello a cui penso".