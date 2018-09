Udinese, Pradè dopo il ko: "Contro le big le disattenzioni si pagano"

Fonte: tuttoudinese.it

Queste le parole di Daniele Pradè, dt dell'Udinese, ai microfoni di Udinews TV dopo il ko contro la Lazio (1-2): "Con le grandi squadre le disattenzioni si pagano, hai avuto sette minuti di blackout e l'hai persa anche se hai fatto tu la partita. Siamo stati pericolosi noi con Fofana, poi su punizione abbiamo preso gol. Contro le grandi funziona così, peccato perché la squadra non meritava la sconfitta. Il pubblico è stato bellissimo perché ci ha incitato fino alla fine, sono stati dieci minuti di applausi reciproci, adesso speriamo di fare risultati e portare a casa ciò che ci meritiamo. La squadra sta bene fisicamente e ha voglia di dimostrarlo, quando fai un pressing tutto campo vuol dire che stai bene. Hai provato a riprendere la partita e ci sei andato vicino con Vizeu. Noi siamo una squadra che può fare punti dappertutto, rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno, certo oggi si dormirà poco perché le sconfitte non piacciono a nessuno, ma penseremo da subito al Bologna".