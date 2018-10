Udinese, Pradé: "L'intervento di Milik su De Paul era da cartellino rosso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradé, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di 'Udinews' ha così commentato la sconfitta per 3-0 maturata questa sera alla Dacia Arena contro il Napoli: "La squadra di Ancelotti ha iniziato il match in modo feroce, hanno realizzato un grande gol con Fabian Ruiz. Poi noi abbiamo avuto anche occasioni, ma non abbiamo fatto gol e quando non lo fai contro queste squadre perdi. Nella ripresa abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, creando di nuovo occasioni, poi dopo il rigore la partita è finita", ha detto il ds dell'Udinese che prosegue. "Veniamo da quattro sconfitte, ora dobbiamo essere bravi a non demoralizzare ambiente, squadra e allenatore e a tenere alto il morale. Inutile dire che manca cattiveria e impegno, perché quando giochi contro queste squadre e l’episodio non ti gira a favore, alla fine, parli di un 3-0 che mi sembra una sconfitta un po' larga".

Sul contatto Milik-De Paul sanzionato dall'arbitro con un cartellino giallo per l'attaccante polacco, questo il pensiero di Pradé: "Ho dubbi sul fallo su De Paul che poteva essere rosso. Purtroppo le immagini non sono chiarissime, però ascoltando Rodrigo e i suoi compagni, e vedendo la caviglia di Rodrigo adesso, ho capito che quell'intervento era da cartellino rosso. E questo avrebbe cambiato la partita".