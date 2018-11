Udinese, Pussetto: "Grande prestazione. Ora dobbiamo battere l'Empoli"

Fonte: TuttoUdinese.it

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Udinews TV dopo la sconfitta contro il Milan: "Buona prestazione? Sì, per me la posizione da attaccante è più facile perché io sono un attaccante. Abbiamo peccato di inesperienza nell'ultima giocata. Morale dopo la partita? Penso che abbiamo fatto una grande prestazione e che chiaramente il pareggio sarebbe stato un risultato migliore. Nello spogliatoio non ci siamo detti molto; adesso arriva una partita difficile contro l'Empoli, che dobbiamo vincere".