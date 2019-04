Udinese, salvezza e non solo: la lotta Champions passa dai friulani

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il ko dell'Olimpico e la vittoria della SPAL contro la Juventus, l'Udinese resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Dopo i tre risultati utili di fila (vittorie con Empoli e Genoa ed il pareggio di San Siro con il Milan), la squadra di Tudor cade all'Olimpico e resta ferma a 32 punti, seppur con una gara in meno (il recupero con la Lazio, ndr).

Certo, gli impegni di Bologna ed Empoli, le due squadre alle spalle di friulani, sono decisamente complicati: la squadra di Mihajlovic sarà impegnata al Franchi contro la Fiorentina di Montella a caccia del riscatto, mentre i toscani scenderanno in campo lunedì a Bergamo contro l'Atalanta.

I friulani dovranno prestare particolare attenzione in questo finale di stagione, dove dovranno affrontare ancora Atalanta, Inter e Lazio, tre squadre in lotta per la Champions, prima di tre scontri diretti nelle ultime tre giornate con Frosinone, SPAL e Cagliari. Non solo la salvezza quindi, l'Udinese sarà, involontariamente, anche arbitro della Champions: dopo Milan e Roma i friulani, come detto, dovranno affrontare tutte le altre squadre in lotta per un posto nella massima competizione europea.