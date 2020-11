Udinese, Samir al 45': "De Paul per noi importantissimo, ma non è ancora finita"

All'intervallo di Udinese-Genoa, Caetano de Souza Samir commenta la prima frazione ai microfoni di Sky Sport, con i friulani in vantaggio grazie alla rete di De Paul: "Non era stanco dalla nazionale De Paul? No, lui vuole sempre giocare e fa la differenza,per noi è importantissimo. Complimento a Rodrigo. Non è ancora finita e l'avversario ha qualità. Dobbiamo continuare cosi. La solidità difensiva? Abbiamo analizzato le partite precedenti e le applichiamo in questa. Ma non è ancora finita".