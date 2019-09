Udinese, Samir: "Siamo una squadra forte e compatta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Udinese Samir commenta ai microfoni di Udinews TV la vittoria ottenuta alla Dacia Arena contro il Bologna: "Si è trattato di una partita molto dura contro una squadra forte ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo dato tutto in campo per portare a casa la vittoria. Ora dobbiamo riposarci e pensare alla prossima sfida perché sarà una gara contro un'avversario molto forte. Ripartiamo dall'ottima prestazione di oggi. La fascia di capitano? Io dico che in questa squadra siamo tutti capitani. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e compatta, abbiamo grandi qualità ed i risultati che stavano iniziando ad uscire non erano assolutamente giusti e veritieri per quanto visto in campo. Adesso dobbiamo tenere i piedi per terra perché non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo particolare e dobbiamo lavorare per continuare a migliorare e per conquistare punti in tutte le partite".