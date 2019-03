© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese sfida sabato il Genoa, mentre Sandro si prepara a giocare contro il suo recente passato. Proprio dal grifone, il dt friulano Daniele Pradè lo ha prelevato nelle ultime ore del mercato invernale. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore dell'Udinese per una cifra che è stata già fissata a 1,5 milioni di euro. Intanto Il Messaggero Veneto in edicola ricorda come Pradé abbia già trattato l'arrivo di Sandro nel 2010, quando lo incontrò per portarlo alla Roma. Il brasiliano, allora 21enne, andò a Londra perché ormai era in parola con il Tottenham. Adesso, invece, c'è una salvezza da conquistare.