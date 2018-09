Udinese, Scuffet: "Peccato aver perso per un episodio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Simone Scuffet a Udinews TV nel post partita: "Abbiamo fatto una partita importante, di squadra, abbiamo tutti messo tutto, è un peccato andare via senza punti. Nelle prime tre partite abbiamo dimostrato di potercela giocare, non ci hanno mai messo sotto, anche oggi abbiamo perso per un episodio, quindi è positivo, peccato. Ora porterò questa positività anche in Nazionale, anche lì devo fare bene".