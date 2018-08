Udinese, Scuffet sta cogliendo l'occasione: riscatto con la Samp

Simone Scuffet si è riscattato nella gara contro la Sampdoria e adesso prova a conquistare definitivamente l'Udinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il portiere poteva partire in prestito per approdare al Catania ma poi il club friulano ha deciso di puntare su di lui e per il momento ha sfruttato l'occasione che gli è stata data.