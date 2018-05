Udinese, si cerca l'accordo con Prandelli: le ultime sulla panchina

© foto di Federico De Luca

Una svolta in panchina ormai decisa, sulla panchina dell’Udinese della prossima stagione non ci sarà più Igor Tudor. Il profilo prescelto per sostituirlo è quello di Cesare Prandelli: lavori in corso per cercare di raggiungere l’intesa totale, ma se l’accordo non verrà raggiunto allora la società friulano guaderà anche all’estero, in Portogallo per la precisione.

Tra i profili maggiormente seguiti e già sondati dal club friulano c’è quello di Abel Ferreira, allenatore dello Sporting Braga che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione chiudendo al quarto posto in classifica. Una pista però complicata, anche perché Abel Ferreira proprio nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto con il suo attuale club. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.