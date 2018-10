Udinese, Soldati: “De Paul seguito dal Napoli, ce lo teniamo stretto"

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei gioielli che potrebbero interessare al Napoli. “De Paul? Piace a Giuntoli e De Laurentiis, ma non solo a loro, a tantissime squadre, tra le quali la Fiorentina. Abbiamo voluto tenercelo stretto insieme a Fofana, sono i cardini della nuova Udinese e ci vorrà ancora tempo per avere novità sul loro futuro”, ha detto.