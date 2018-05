Udinese, spunta Quique Sanchez Flores per la panchina

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Potrebbe parlare ancora straniero, invece, il nuovo allenatore dell’Udinese. Igor Tudor, nonostante un contratto fino al 2019, non verrà confermato. Ieri è circolato il nome di Cesare Prandelli per i friulani, anche se dal club bianconero non sono arrivate conferme in tal senso. Gino Pozzo, infatti, appare intenzionato a pescare ancora all’estero. Piace l’ex Espanyol e Valencia Quique Sanchez Flores, che proprio i Pozzo conoscono bene per averlo avuto alla guida del Watford nella stagione 2015/16. In città sono circolate anche le candidature del portoghese Marco Silva (vicino però all’Everton) e di un altro spagnolo: Javi Garcia, attualmente al timone proprio dei londinesi. Da tenere in considerazione, anche più defila a oggi, tecnici nostrani come Rolando Maran e Giampiero Ventura. Lo riporta Gazzamercato.it.