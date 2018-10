Udinese, Teodorczyk: "Tornato al 100%, i problemi fisici sono alle spalle"

“Inter e Milan arrivano al derby nelle migliori condizioni, entrambe vengono da buone prestazioni perché hanno trovato le giuste dinamiche di gioco”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds di Sassuolo e Udinese, Nereo Bonato, in vista del derby di Milano. La partita promette spettacolo. “Da...

La Nuova Ferrara sulla SPAL: “Paloschi e Costa in pole”

Il Corriere di Bergamo e le vecchie avversarie: "Lo spread è in rialzo"

L'Arena sulla questione stadio: “Corsa per il nuovo Bentegodi”

Lukasz Teodorczyk , attaccante polacco arrivato in estate dall'Anderlecht, ha lanciato un messaggio sui social in vista della ripresa del campionato: "Sono tornato al 100%. Finalmente i problemi fisici sono alle spalle, sono pienamente guarito dall'infortunio guarito. Posso tornare ad allenarmi a pieno regime con la squadra", si legge sul suo account Instagram .

