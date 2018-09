© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle pagine di FantaGazzetta il difensore dell'Udinese William Troost Ekong ha raccontato le prime impressioni sull'avventura italiana: "Sono felice di essere approdato in Italia. La Serie A è il miglior campionato in cui abbia mai giocato e penso che sarei molto felice se dovessi trascorrere tutto il resto della mia carriera qui in Italia. Velazquez? Allenatore molto organizzato. Non scende mai ai dettagli quando spiega il suo calcio, detta le linee guida e poi in campo dobbiamo essere bravi noi ad interpretarle bene. Mi fa molto piacere lavorare con lui, perché è molto ambizioso, è giovane. E poi riesce sempre a darti ulteriori motivazioni. Il più pericoloso tra i giocatori del Torino? Direi che si tratta di Belotti. Giocatore intelligente, sa sempre farsi trovare nella posizione giusta per fare male alle difese avversarie, è difficile giocare contro giocatori del genere, ma noi faremo del nostro meglio per limitarlo".