Udinese, Tudor: "Il campo dirà chi si merita di restare in Serie A"

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro il Bologna. Queste alcune battute riportate dal profilo Twitter del club: "Non dobbiamo guardare le altre squadre in questo momento. Dobbiamo mantenere l'attenzione, la concentrazione. Veniamo da una vittoria che spero ci abbia dato fiducia, ma dobbiamo finire l'anno nel modo migliore, con una vittoria. Balic purtroppo non ci sarà, per un infortunio subito in allenamento, ma gli altri sono tutti disponibili. Il campo darà le risposte che aspettiamo. Vedremo chi meriterà di restare in Serie A. In queste settimane di lavoro non ho cambiato il mio atteggiamento nemmeno per un istante. Massima intensità e concentrazione. Ciò che metti in allenamento è quello che esce la domenica. I dati atletici visti a Verona settimana scorsa sono ottimi, questo non può che aiutare il morale. Anche fossimo stati già salvi avremmo affrontato questa partita nello stesso modo. Senza mollare nulla, costruendo tante palle gol senza concedere dietro nulla. Credo che la difesa a 4 adesso sia la soluzione migliore in difesa per questa Udinese. Sicuramente va perfezionata e assimilata, ma secondo me è la strada giusta. Confermiamo ciò che di buono si è visto. Il Bologna ha un paio di assenze importanti, ma la motivazione di chi entra dalla panchina è pericolosa. Speriamo di poter fare la differenza".