Udinese, tutti i no alla panchina. Da Strama a Guidolin

L'Udinese non sapeva più a che santo appigliarsi. Provandoci con tutti i propri ex, quelli che l'avevano portata quasi in Paradiso a chi aveva cambiato, dopo un anno di quasi anarchia, con la salvezza in tasca ma un brutto andazzo. Infine chiedendo anche a chi aveva più esperienza, pur non avendo mai allenato l'Udinese nella propria vita.

Andrea Stramaccioni - È stata la prima idea venuta ai Pozzo, già nella scorsa settimana. Dopo Praga, il tecnico poteva essere un'opzione, anche se la china presa non è delle migliori. Male al Panathinaikos, male in Repubblica Ceca - dove ha scontato anche una certa diffidenza verso gli stranieri - con l'Udinese era arrivato sedicesimo, finendo nel mirino per la questione disciplinare, essendo accusato di eccessivo lassismo. Chiedeva un contratto di un anno e spicci, fino al 30 giugno 2019. Non è stato accontentato.

Luigi Delneri - Cacciato lo scorso novembre con una telefonata da "arrivederci e grazie", ha deciso di non rientrare in una situazione in cui ha tutto da perdere. D'altro canto il suo contratto scadeva fra poco più di due mesi, il problema sussisteva sì e no. Ed era un'ottima opportunità di bruciarsi definitivamente.

Francesco Guidolin - In mattinata è stato in lizza per il posto, anche perché partiva da Londra per raggiungere il Veneto. Alla fine doveva andare a Castelfranco per passare il 25 aprile in famiglia. Va detto che ha un contratto con lo Swansea fino al 30 giugno di quest'anno, quindi è coperto anche economicamente.

Edy Reja - Ci ha pensato lui a dire che l'Udinese lo aveva sentito come traghettatore. Meglio lasciare spazio ai giovani, lui ha dato. Così ha risposto l'ex Atalanta, oramai fermo da due anni dopo l'esperienza a Bergamo. A settantatré anni forse ha ragione lui.

Igor Tudor - Alla fine è arrivato il tecnico, ex Hajduk Spalato e Galatasaray. Contratto di un anno e spicci - quello che voleva Stramaccioni - fino al 30 giugno del 2019, solitamente gioca con un 4-2-3-1, in Turchia dopo le prime sconfitte aveva scelto di cambiare, optando per un 3-4-2-1 che, probabilmente, l'Udinese potrebbe anche ricalcare senza grossi problemi. Rimane comunque un qualcosa di non impossibile: una vittoria con il Benevento potrebbe pure bastare a salvarsi.