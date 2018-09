Udinese, Velazquez: "Barak quasi al top, può essere un'arma in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Queste alcune battute sui singoli: "Barak è recuperato? Si è allenato normalmente questa settimana. Può essere che non sia al 100%, ma è sicuramente tra i convocati. Non è al top, ma dopo l'infortunio si è comportato molto bene, si è allenato con mentalità. Ha fatto 5-6 allenamenti e non ha avuto problemi. Pian piano tornerà al top. Domani giocherà 20-25 minuti, può essere un'arma in più. Chi gioca tra Scuffet e Musso? Nicolas si allena come Musso e come Scuffet. Così come accade coi terzini o in altri ruoli. E' per questo che parlo di tre portieri. Sono tre possibilità per me, domani deciderò".