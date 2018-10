Udinese, Velazquez: "De Paul e Lasagna al top dopo le Nazionali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, ha parlato anche di Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali: "Ho parlato con entrambi e sono molto soddisfatti. Stanno bene e le loro convocazioni sono positive per noi, per lo spogliatoio e anche per la società. Se un calciatore è contento fuori dal campo poi trasferisce tutto in partita e questo è un vantaggio. Lasagna con una spalla in attacco? L'importante è il lavoro e il sacrificio. Si è guadagnato la Nazionale con un solo gol fatto, quindi significa che sta lavorando bene con la squadra. Con l'Italia ha giocato 10 minuti e basta ma ha fatto benissimo. Dobbiamo pesare le parole e capire che domanda gli è stata fatta. Alla fine della stagione Kevin avrà fatto una stagione spettacolare, questo è sicuro".