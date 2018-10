Udinese, Velazquez: "De Paul? Sono soddisfatto. Fofana è cresciuto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttosport il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato anche dell'uomo migliore dei bianconeri, Rodrigo De Paul: "Sono molto soddisfatto di Rodrigo, ha realizzato lo stesso numero di gol della passata stagione. Poi ha confezionato assist e prestazioni di rilievo anche senza palla. Sta recependo bene il modo di fare calcio. Tanti sono cresciuti e stanno alzando il livello, come Fofana. E penso anche a Lasagna che è arrivato in Nazionale, come De Paul: significa che il lavoro che portiamo avanti fornisce dei risultati tangibili".