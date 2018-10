Udinese, Velazquez: "Meglio col Napoli che con la Juve, è mancato il gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko subito in casa contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo avuto le occasioni per il pareggio, abbiamo avuto 5-6 situazioni chiare per fare gol. Non mi è piaciuto l'inizio, nei primi 15 minuti ci mancava sicurezza ma abbiamo preso il primo gol in modo assurdo poi siamo migliorati, siamo arrivati con tre situazioni chiare all'intervallo ma conta fare gol e la gara sarebbe cambiata. Il secondo tempo mi è piaciuto di più anche nella fase di non possesso, in molte situazioni abbiamo recuperato palla, poi abbiamo creato altre 3-4 occasioni e dopo ne abbiamo subiti due. Analizzando in modo oggettivo, per me è una prestazione in cui abbiamo giocato molto meglio rispetto alla Juve ma non è normale perdere contro Lazio, Juve, Napoli e giocare consecutivamente queste gare e mancano ancora quelle contro Milan, Roma. Ci manca fiducia ma dobbiamo essere uomini e cercare di fare punti. Abbiamo cambiato il modulo oggi e con lo stesso 11 della gara con il Bologna ma con un modulo diverso, ci sono stati dei momenti in cui la squadra mi è piaciuta e altri in cui ci è mancata sicurezza ma oggi abbiamo cambiato e siamo migliorati molto rispetto alla gara contro la Juve. Stiamo lavorando, abbiamo fatto bene, pensiamo alla prossima ma ci sono delle situazioni in cui dobbiamo migliorare".