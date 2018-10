Udinese, Velazquez: "Napoli? Non mi è piaciuto l'approccio alla gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez è intervenuto ai microfoni di Udinews Tv nel post partita di Udinese-Napoli: "Non mi è piaciuto l’approccio alla gara. Abbiamo fatto male i primi 15 minuti, mi dispiace per come abbiamo preso il primo gol, ma dopo siamo migliorati e siamo arrivati all’intervallo con almeno tre nitide occasioni per fare gol. Il Napoli è una squadra forte, mi è piaciuto di più come abbiamo giocato nel secondo tempo. Nella fase senza palla abbiamo fatto bene la pressione alta, cosa che nel primo tempo non abbiamo mai fatto, poi abbiamo fatto altre situazioni per fare gol. Ma questo è il calcio, non prendere gol e farlo. Abbiamo giocato meglio rispetto che contro la Juve, potevamo pareggiare ma non devi prendere gol così e poi lo devi segnare. Dobbiamo migliorare, è stata una partita in cui se guardi solo il risultato vedi che il secondo gol loro è arrivato tardi. Abbiamo anche cambiato modulo, ma la verità è che abbiamo giocato 9 partite contro 6 top squadre, il nostro percorso è fare punti e il calendario è così, dobbiamo essere uomini e giocare in trasferta come in casa. Penso che i giocatori tipo Pussetto che non hanno mai giocato in questo modulo devono migliorare, Nacho mi è piaciuto in molte situazioni proprio come Larsen. Credo che possa essere un vantaggio per noi, poi in settimana vediamo quale sarà il modulo migliore per noi contro il Genoa", riporta udineseblog.it.