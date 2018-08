Udinese, Velazquez: "Pareggio molto importante per noi"

Julio Velazquez, tecnico dell’Udinese, commenta così a Sky Sport il 2-2contro il Parma: “È un pareggio molto importante, giocavamo contro una squadra che ha un grande passato in Serie A, fuori casa, dopo essere andati sotto 2-0. Il pareggio è stato molto importante e abbiamo anche cercato di trovare il terzo gol. Abbiamo finito la partita in avanti, per noi è molto importante questo risultato”.