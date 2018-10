Udinese, Velazquez: "Potevamo pareggiare tre volte prima dell'intervallo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sportf

Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, dopo il k.o. rimediato contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Il Napoli è una squadra molto forte, non è facile giocarci contro. Abbiamo cominciato male, ad inizio partita non m'è piaciuto niente, per loro era tutto facile, noi abbiamo perso molti palloni nella nostra metà campo. Ma, dopo la rete dell'1-0, siamo migliorati. Prima dell'intervallo potevamo pareggiare in tre circostanze. Il nostro calendario non è facile, questo non dà fiducia. Giocare consecutivamente con Lazio, Juve e Napoli è complicato, ma oggi abbiamo fatto meglio rispetto alla gara con la Juventus".