Udinese, Zampano: "Tre punti col Sassuolo per considerarci salvi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite a Cassacco per la presentazione della Junior Tim Cup, il terzino dell'Udinese Francesco Zampano si è concesso ai microfoni dei giornalisti per alcune domande: "Sappiamo che il sogno di ogni bambino è fare il calciatore. È un'emozione anche per noi perché facciamo contenti dei bambini e la cosa ci rende orgogliosi. Io purtroppo non ho avuto l'occasione in passato di parteciparvi, ma molti miei compagni me ne hanno parlato come di una bellissima esperienza, ha detto Zampano che prosegue sul momento dell'Udinese. "Abbiamo affrontato squadre importanti nelle ultime partite, ora - prosegue - arrivano squadre forti, ma per noi più abbordabili. Dobbiamo cercare di battere il Sassuolo e fare tre punti sabato. Noi - riporta Tuttoudinese.it - scendiamo in campo sempre per vincere, se vinci sabato la salvezza può considerarsi un discorso chiuso".