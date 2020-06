UEFA, è il giorno della verità: attesi gli annunci su date e luoghi di Champions ed Europa League

Il countdown è finito. Inizia la giornata che ci dirà, a livello ufficiale, quale sarà il futuro di Champions ed Europa League. In giornata, infatti, si riunirà il comitato esecutivo della UEFA, chiamato a organizzare la ripresa delle due competizioni continentali. E rispetto al quale sono già arrivate copiose anticipazioni.

La Champions continua a Lisbona. Le gare di ritorno degli ottavi di finale (comprese Juventus-Lione e Barcellona-Napoli) si giocheranno nelle sedi designate, il 7 e l’8 agosto. Poi toccherà alla Final Eight, tutta in Portogallo, divisa tra gli stadi Da Luz (Benfica) e Alvalade (Sporting CP). Quarti di finale dal 12 al 15 agosto, semifinali il 18 e il 19. Finale il 23. In gara ci sono, oltre alle due italiane di cui sopra e alle loro sfidanti le vincenti di Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea, nonché Atalanta, Atletico Madrid, RB Lipsia e Paris Saint-Germain.

L’Europa League in Germania. Anche qui, le gare di ritorno degli ottavi di finale ancora da disputare si giocheranno nelle sedi originarie. Fanno eccezione le gare delle italiane: Inter-Getafe e Siviglia-Roma non hanno visto disputarsi neanche la gara di andata, ragion per cui la sfida si giocherà in partita secca, già in terra tedesca. Dove poi la competizione andrà avanti, anche in questo caso col formato della Final Eight. Quattro le città designate: Gelsenkirchen (favorita per la finale), Dusseldorf, Colonia e Duisburg. Ultimo atto il 21 agosto, due giorni prima della finale di Champions League.

Le altre decisioni: Istanbul 2021 e non solo. In ordine temporale, la prima data che ci interessa è la finale di Supercoppa europea: oggi la UEFA renderà noto che si giocherà a Budapest, il 24 settembre. Poi, le finali di Champions del futuro: nel 2021 si terrà a Istanbul (che ha “perso”, causa Covid, l’assegnazione per questa stagione), nel 2022 si volerà a San Pietroburgo.

Champions donne in Spagna. In giornata, sono attese anche le decisioni per quanto riguarda la Champions League femminile: soluzione simile ai maschi, in questo caso la Final Eight si giocherà in Spagna. Anzi, per la precisione nei Paesi Baschi: a ospitare le gare dei quarti di finale in poi saranno Bilbao e San Sebastian. Sarà l’ultimo atto della stagione calcistica 2019/2020, andrà in scena dal 21 al 30 agosto. E non ci sono, per la cronaca, squadre italiane in lizza per vincere la coppa dalle grandi orecchie.