UEFA Team of the year 2018: i 50 candidati. Sette gli "italiani"

Iniziano le votazioni per il Team of the year dell'UEFA relativo al 2018. Cinquanta candidati, soltanto undici, ovviamente, vinceranno. Di seguito l'elenco dei candidati: solo sette "italiani", con quattro juventini (Chiellini, Pjanic, Dybala e Cristiano Ronaldo, che ovviamente ha però giocato gran parte del 2018 col Real Madrid), due romanisti (Manolas e Dzeko, a cui va aggiunto Alisson per lo stesso discorso fatto con CR7) e un napoletano (Koulibaly).

Alisson (Liverpool)

Lloris (Tottenham)

Navas (Real Madrid)

Oblak (Atlético Madrid)

ter-Stegen (Barcellona)

Van Dijk (Liverpool)

Varane (Real Madrid)

Ramos (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Laporte (Manchester City)

Godin (Atlético Madrid)

Chiellini (Juventus)

Umtiti (Barcellona)

Jordi Alba (Barcellona)

Koulibaly (Napoli)

Lucas Hernandez (Atlético Madrid)

Gimenez (Atlético Madrid)

Manolas (Roma)

Piqué (Barcellona)

Kimmich (Bayern Monaco)

Modric (Real Madrid)

Kanté (Chelsea)

Hazard (Chelsea)

De Bruyne (Manchester City)

Milner (Liverpool)

Casemiro (Real Madrid)

Kroos (Real Madrid)

Rakitic (Barcellona)

Pogba (Manchester United)

David Silva (Manchester City)

Pjanic (Juventus)

Saul (Atlético Madrid)

Payet (Olympique Marsiglia)

Isco (Real Madrid)

Draxler (PSG)

Mbappé (PSG)

Messi (Barcellona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Salah (Liverpool)

Griezmann (Atlético Madrid)

Kane (Tottenham)

Neymar (Barcellona)

Lewandowski (Bayern Monaco)

Firmino (Liverpool)

Mané (Liverpool)

Dzeko (Roma)

Bale (Real Madrid)

Cavani (PSG)

Suarez (Barcellona)

Dybala (Juventus)