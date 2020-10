UEFA, lunedì il possibile annuncio del ritorno del pubblico in Champions League

La Supercoppa Europea di giovedì scorso fra Bayern Monaco e Siviglia a Budapest per la UEFA è stato il primo vero test per capire la fattibilità di un parziale ritorno dei tifosi sugli spalti. Una prova che, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, è andata decisamente bene, tanto che nella giornata di lunedì è prevista l'ufficialità del ritorni dei tifosi sugli spalti per le gare di Champions League in quei paesi nei quali i governi locali ne hanno dato facoltà. Ricordiamo che per quanto riguarda l'Italia, al momento, è consentito un massimo di mille spettatori per ogni gara. Limite, questo, che dovrebbe essere confermato anche per le gare internazionali.