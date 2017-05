UFFICIALE: Atalanta, Raimondi si ritira: "Entrerò nello staff tecnico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Raimondi dice basta. Al termine di questa stagione, CR77 appenderà le scarpette al chiodo per intraprendere una nuova carriera all'interno della società orobica: "Questa stagione verrà ricordata in modo positivo qualsiasi sia l'esito finale. Pur giocando pochissimo è stata una stagione fantastica con grandi partite fatte. E' la miglior stagione della storia dell'Atalanta, se poi verrà coronata con l'Europa sarà trionfale. Era uno dei miei sogni di sempre, anche se mancano ancora 4 finali. Sarà ricordata anche perché sarà la mia ultima stagione con la maglia dell'Atalanta. Per un calciatore non è mai facile dire basta, soprattutto se indossi la maglia della tua squadra del cuore. Ho maturato questa scelta quando fisicamente stavo bene, ma è giusto dare spazio ai giovani. Grazie alla proposta fatta dalla società il prossimo anno entrerò nello staff tecnico. Cercherò di portare le mie qualità e di inculcarle ai giovani ragazzi. Il fatto di restare in società rende il mio addio meno amaro, ora voglio diventare ancora più importante per questa società. Siamo in ottime mani dal punto di vista tecnico e societario, io tolgo la maglietta e indosso la felpa".