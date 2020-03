La notizia era oramai nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: Barcellona-Napoli del 18 marzo si giocherà a porte chiuse, al Camp Nou. Il ritorno degli ottavi di Champions League sarà quindi senza tifosi nonostante l’ottimismo delle scorse ore, come comunicato dalla società catalana sui social: “La partita di Champions League in programma per mercoledì 18 marzo fra Barcellona e Napoli, sarà giocata al Camp Nou a porte chiuse”.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY

