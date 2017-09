© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivato il comunicato ufficiale del Bayern: Carlo Ancelotti non è più il tecnico dei bavaresi, così come sono stati sollevati dall'incarico i membri dello staff: Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri e Mino Fulco. Willy Sagnol sarà il tecnico ad interim e siederà sulla panchina del Bayern già domenica a Berlino per la partita contro l'Hertha.