UFFICIALE: Benevento, preso Billong: contratto fino al 2021

Il Benevento Calcio rende noto di aver perfezionato l’accordo con il club NK Maribor per l’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jean Claude Billong. Il difensore franco-camerunense ha sottoscritto un contratto pluriennale fino al 30 giugno 2021.

Jean Claude Billong arriva in giallorosso dopo l’esperienza in terra slovena dove con la casacca del Rudar Velenje e con quella del Maribor, ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppa nazionale (3 reti in attivo) e 5 presenze nella Uefa Champions League 2017/18. Ricevuto in mattinata il certificato di trasferimento internazionale dalla federazione di provenienza, il calciatore sarà a disposizione del tecnico Roberto De Zerbi dalla gara di domani contro la Sampdoria.