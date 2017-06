UFFICIALE: Benevento, riscattato Gyamfy dall'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Chibsah. Il Benevento ha riscattato in giornata anche un altro dei protagonisti della storica promozione nel massimo campionato. Di seguito il comunicato: "Il Benevento Calcio - si legge - comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bright Gyamfi dalla società FC Internazionale".