UFFICIALE: Bologna, conclusa l'avventura di Boldor al Montreal Impact

© foto di Federico Gaetano

E' durata sei mesi l'avventura del difensore rumeno Deian Boldor al Montreal Impact. Come riporta il sito della Lega, il calciatore classe '95 è ufficialmente rientrato al Bologna.

Il calciatore scuola Roma non sarà però a disposizione di Donadoni per la seconda parte di stagione: già chiuso infatti l'accordo con l'Hellas Verona per il suo ritorno nel club di patron Setti.