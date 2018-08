UFFICIALE: Bologna, preso il giovane svedese Moller

16.08 - Terminata la conferenza stampa di Paolo Maldini e Leonardo, che fa scendere i titoli di coda anche sul mercato rossonero. Domanda per Maldini: come farà a seguire il Settore Giovanile essendoci anche Daniel, suo figlio? "Siamo d'accordo che Daniel lo segue Leo e tutto...

LIVE TMW - Milan, Leonardo: "Arrivo Higuain molto importante per noi"

Pisa, il Novara molla: e Verna va in prestito al Cosenza

Ternana, Bandecchi: "Felice per la precisazione del Collegio di Garanzia"

Dramma Genova: l'Entella scende in campo a sostegno della città

Monopoli, contratto biennale per Mendicino

Fermana, arriva Pavoni in prestito dal Chievo

Pontedera, in entrata c'è Serena

Come a scuola: rimandati a settembre. Ancora caos tra B e C

Lucchese, in arrivo il portiere Falcone dalla Sampdoria

Cuneo, in difesa arriva Celia dal Sassuolo

Pisa, Eusepi verso la rescissione, Negro è in stand by

DS Alessandria: "Trattiamo Santini e Montini. Gonzalez in forse"

Non solo il Cagliari, anche il Milan crede nell'Olbia: due prestiti

Come anticipato nelle scorse ore, il Bologna si è assicurata Nikolaj Moller, attaccante svedese classe 2002. Il centravanti, acquistato a titolo definitivo dal Malmoe, si aggregherà inizialmente alla formazione under 17 dei felsinei.

