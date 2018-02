UFFICIALE: Cagliari, Faragò blindato fino a giugno 2022

Fonte: Cagliaricalcio.com

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Paolo Faragò: il centrocampista ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club rossoblù sino al 2022. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2017, proveniente dal Novara, Faragò da subito ha lavorato sodo per adattarsi ai ritmi della Serie A, riuscendo progressivamente a far emergere le sue qualità e ritagliandosi uno spazio sempre maggiore in squadra.