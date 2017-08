UFFICIALE: Chievo, preso Maurice Glerey

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo pesca in serie D un promettente terzino destro. Si chiama Maurice Glerey (19), è nato ad Aosta, e nell'ultimo campionato si è messo in mostra con la maglia del Savona. Il calciatore è stato acquistato dal Chievo ed immediatamente rigirato allo stesso Savona in prestito, come annunciato dal club ligure. Un altro anno per crescere e migliorare sotto gli occhi vigili dei clivensi.