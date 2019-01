UFFICIALE: Chievo, saluta Kirilov che torna in patria

Ai tempi del Venezia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La lunga parentesi di Radoslav Kirilov (26) in Italia si è conclusa in queste ore. L'attaccante bulgaro, arrivato giovanissimo al Riccione nel 2003, è stato poi ingaggiato dal Chievo che, dal 2010 in poi, ne ha conservato la titolarità del cartellino. Infinita la trafila di prestiti fra Italia e Bulgaria: Lumezzane, Carpi, Venezia, Cremonese, Sudtirol, Beroe Stara Zagora, OFK Pirin e da ultimo la Vis Pesaro.

Dopo aver iniziato la stagione con i marchigiani in serie C (sette presenze ed un goal contro l'Imolese), Kirilov ha scelto di tornare alle origini firmando con lo Slavia Sofia. Per lui anche due presenze in nazionale, l'ultima lo scorso novembre nella sfida di Nations League con la Slovenia.