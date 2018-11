UFFICIALE: ChievoVerona, torna Di Carlo. Per lui incarico annuale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale del club, il ChievoVerona ha reso noto di aver affidato l'incarico di allenatore a Mimmo Di Carlo, che succede così a Ventura e Lorenzo D'Anna: "L’A.C. ChievoVerona comunica di aver affidato la conduzione della Prima squadra a Domenico Di Carlo. L’accordo raggiunto è su base annuale. Nel suo staff, mister Di Carlo avrà come vice Claudio Valigi, come preparatore atletico Lorenzo Riela e come collaboratore tecnico Martino Sofia. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico gialloblù si svolgerà nella Sala Stampa dello Sport Hotel Veronello domani, mercoledì 14 novembre, alle ore 13.30. A Mimmo Di Carlo il più caloroso bentornato: in bocca al lupo a lui e al suo staff per il lavoro da svolgere da parte di tutto il ChievoVerona".