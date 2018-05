UFFICIALE: Espanyol, Sanchez termina il prestito e torna alla Fiorentina

Bologna, ecco Dijks: "Non vedo l'ora, per me è una grande opportunità"

Prime dichiarazioni 'italiane' per Mitchell Dijks, nuovo terzino del Bologna proveniente dall'Ajax. Queste le sue prime sensazioni del classe '93 al sito ufficiale rossoblù: "Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana....