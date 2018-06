UFFICIALE: Fiorentina, Gil Dias saluta. Va al Nottingham Forest

Gil Dias saluta la Fiorentina e passa al Nottingham Forest, adesso è ufficiale. Pochi minuti fa il club inglese ha annunciato l'arrivo dell'esterno offensivo portoghese, in prestito annuale dal Monaco.

🔴⚪️ Dias is a Red!

Gil Bastiao Dias has become #NFFC's fourth signing of the summer, joining Michael Dawson, João Carvalho and Diogo Gonçalves.#ThatLovingFeeling pic.twitter.com/9dJcYx0hKL

— Nottingham Forest FC (@NFFC) 23 giugno 2018