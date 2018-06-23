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Serie A

UFFICIALE: Fiorentina, Gil Dias saluta. Va al Nottingham Forest

23.06.2018 22:00 di Ivan Cardia  Twitter:    articolo letto 7240 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gil Dias saluta la Fiorentina e passa al Nottingham Forest, adesso è ufficiale. Pochi minuti fa il club inglese ha annunciato l'arrivo dell'esterno offensivo portoghese, in prestito annuale dal Monaco.

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