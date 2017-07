UFFICIALE: Fiorentina, preso Graiciar dallo Slovan Liberec

© foto di Federico De Luca

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Martin Graiciar dall’ F.C. Slovan Liberec. Graiciar, nato a Karlovy Vary (Repubblica Ceca) l’11 aprile del 1999, è attualmente impegnato negli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Georgia, dove con la Nazionale della Repubblica Ceca affronterà in semifinale l’Inghilterra". Questo il comunicato della Fiorentina sul proprio sito ufficiale.