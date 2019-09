© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come anticipato nei giorni scorsi, l'Hellas Verona ha completato le pratiche per il tesseramento di Wesley De Oliveira Andrade (19), in arte Gasolina. Il terzino destro ex Flamengo arriva in gialloblu a titolo definitivo, grazie alla mediazione della Juventus.

In Brasile si è messo in mostra per la grande velocità che gli è valsa il suo soprannome: una freccia in più a disposizione di Juric. Contratto depositato.