ufficiale Hellas Verona, per la difesa arriva l'argentino Bruno Amione

Secondo colpo della giornata per l'Hellas Verona, che attraverso i propri canali ufficiali ha dato il benvenuto a Bruno Augustin Amione, nuova scommessa del club per la difesa di Juric: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Atlético Belgrano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Augustin Amione, 18enne argentino, che che ha sottoscritto con il Club gialloblu un contratto quinquennale, cioè sino al 30 giugno 2025, scegliendo il 36 come numero di maglia. Difensore centrale nato a Calchaquí - nella provincia di Santa Fe - il 3 gennaio 2002, Bruno Amione ha legato il suo nome in questi primi anni di carriera al Belgrano e alle selezioni giovanili dell'Argentina. Hellas Verona FC dà il benvenuto a Bruno Amione e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù".