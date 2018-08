UFFICIALE: Hellas Verona, tutte le operazioni

Fonte: Hellasverona.it

I movimenti di calciomercato ufficializzati dall'Hellas Verona FC nella sessione estiva della stagione 2018/19.

ACQUISTI

Ryder Matos: acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla società Udinese Calcio.

Karamoko Cissé: acquistato a titolo definitivo dalla società Bari FC 1908.

Alberto Almici: acquistato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla società Atalanta BC.

Deian Boldor: acquistato a titolo definitivo dalla società Bologna FC.

Samuel Gustafson: acquistato a titolo temporaneo dalla società Torino FC.

Alessandro Crescenzi: acquistato a titolo definitivo dalla società Pescara Calcio.

Fabio Eguelfi: acquistato a titolo temporaneo dalla società Atalanta BC.

Samuel Di Carmine: acquistato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla società Perugia Calcio.

Karim Laribi: acquistato a titolo definitivo dalla società Cesena FC.

Jure Balkovec: tesserato da svincolato.

Liam Henderson: tesserato da svincolato.

Andrea Tozzo: acquistato a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società UC Sampdoria.

Antonino Ragusa: acquistato in prestito oneroso con obbligo di riscatto dalla società US Sassuolo.

Luca Marrone: acquistato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla società Juventus FC.

Pawel Dawidowicz: acquistato in prestito oneroso con obbligo di riscatto dalla società SL Benfica.

Santiago Colombatto: acquistato a titolo temporaneo con opzione e contro opzione dalla società Cagliari Calcio.

Alan Empereur: acquistato a titolo definitivo dalla società Foggia Calcio.

CESSIONI

Mohamed Fares: ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni alla società SPAL 2013.

Federico Viviani: ceduto a titolo definitivo alla società SPAL 2013.

Mattia Valoti: ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni alla società SPAL 2013.

Luca Checchin: ceduto a titolo temporaneo alla società US Alessandria.

Andrea Badan: ceduto a titolo temporaneo alla società US Alessandria.

Matteo Franchetti: ceduto a titolo temporaneo alla società Virtus Verona.

Edoardo Pavan: ceduto a titolo temporaneo alla società Virtus Verona

Matteo Pinton: ceduto a titolo temporaneo alla società Virtus Verona.

Gian Filippo Felicioli: risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo dalla società AC Milan.

Davide Riccardi: ceduto a titolo definitivo alla società US Lecce.

Nicolò Casale: ceduto a titolo temporano alla società FC Sudtirol.

Nicolas Andrade: ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione alla società Udinese Calcio.

Simon Stefanec: ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione alla società SS Arezzo.

Enrico Bearzotti: ceduto a titolo temporaneo con opzione e contro opzione alla società Cosenza Calcio.

Riccardo Brosco: ceduto a titolo definitivo alla società Ascoli Calcio 1898 FC.

Samuel Souprayen: ceduto a titolo definitivo alla società AJ Auxerre.

Deian Boldor: ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto alla società Foggia Calcio.