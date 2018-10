UFFICIALE: il Parma cambia proprietà, il 60% del club a 'Nuovo Inizio'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso è ufficiale: cambia la proprietà del Parma. Ad annunciarlo in conferenza stampa Marco Ferrari, membro di Nuovo Inizio (componente della società che comprende i sette fondatori di Parma Calcio 1913, ndr) nella conferenza stampa di oggi a Collecchio: "Buongiorno a tutti, la conferenza è stata indetta per comunicare con molta chiarezza che Nuovo Inizio ha completato in mattinata le pratiche per rientrare in possesso del 60% del Parma Calcio, il 30 % resterà a Lizhang".

Questo il comunicato: "Nuovo Inizio, la società costituita dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi e Paolo Pizzarotti, comunica di avere completato nella giornata odierna il processo di riacquisizione della maggioranza di Parma Calcio 1913, di cui detiene attualmente il 60%".